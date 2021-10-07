Лавров: урегулирование конфликтов на Африканском континенте требует комплексного подхода

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Руанда выступают за комплексный подход в урегулировании различных конфликтов и кризисов в Африке. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой.

"Особое внимание уделили усилиям по преодолению различных конфликтов и кризисов на Африканском континенте. Прежде всего это район Великих озер и Демократической Республики Конго, Центрально-Африканская Республика, Мозамбик, Сахаро-Сахельская зона, Ливия, Сомали, Эфиопия, - сказал глава российского дипведомства. - У нас нет разногласий относительно того, что для преодоления всех этих и других региональных кризисов необходим комплексный подход. Подход, который является всеобъемлющим и вовлекает в переговоры по урегулированию все стороны соответствующих конфликтов и, главное, опирается на центральную роль самих африканцев".

"Наша формула хорошо известна, мы ее всегда применяем и настаиваем на ней в ООН: африканским проблемам - африканские решения, а международное сообщество должно африканским решениям оказывать моральную, политическую, материальную поддержку и, конечно же, миротворческую", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия признательна партнерам из Руанды за высказанные ими соображения о тех интеграционных процессах, которые разворачиваются на Африканском континенте.

"Мы приветствуем конструктивный вклад Руанды в работу межправительственных структур, в первую очередь Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Международной конференции по региону Великих озер, - добавил глава МИД. - Мы подтвердили готовность Российской Федерации и далее оказывать содействие упрочению региональной стабильности как по двусторонним каналам, так и в рамках нашей работы в Совете Безопасности ООН".