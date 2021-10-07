Матвиенко просит ЦИК проследить, чтобы видеонаблюдение на выборах не нарушало прав граждан

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу ЦИК РФ Эллу Памфилову проследить, чтобы видеонаблюдение на выборах не нарушало частную жизнь избирателей.

"Это хорошая история, когда это видеонаблюдение за урнами, чтобы ничего не вбросили, за поведением. Но, когда я могу качать и смотреть, как ты голосовал, в Нью-Йорке или Париже, простите, это моя частная жизнь, почему вы позволяете нарушать мои права с этой точки зрения, поэтому, мне кажется, надо внимательно посмотреть за этим. В первую очередь с правовой, юридической точки зрения, чтобы не пошел поток жалоб граждан, с какой стати вы показываете мое волеизъявление", - сказала в четверг Матвиенко на расширенном заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, обращаясь к Памфиловой.

"Это хорошая история для контроля, но она должна иметь в данном случае определенные ограничения. Это <...> вмешательство в частную жизнь человека. Здесь надо быть очень аккуратными. Тут нужно очень внимательно посмотреть. Я считаю, что нерегламентированная ситуация, нарушение все-таки прав людей", - подчеркнула спикер Совфеда.

В свою очередь председатель ЦИК отметила, что применяемая на прошедших парламентских выборах новая система видеонаблюдения с доступом к ней партий и кандидатов через специальные аккаунты как раз и призвана защитить биометрические данные избирателей. "Мы как раз очень жестко за этим следим: у нас камеры должны быть направлены именно на ящик для голосования и так далее. Вот у наблюдателей есть право делать фотосъемку, но таким образом, чтобы персональные данные не фотографировались, лицо человека можно фотографировать только с его согласия. Почему мы и предложили такой вариант, чтобы это все шло на специальный портал и были допущены участники голосования. Чтобы защитить биометрические данные наших избирателей", - уточнила Памфилова.

Как подчеркивала ранее глава ЦИК, участниками системы видеонаблюдения на выборах 17-19 сентября текущего года стали все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах РФ. Кроме того, доступ к видеотрансляциям получили уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, а также Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Памфиловой, в трансляциях предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи для "оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения".