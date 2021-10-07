Участники совещания Путина с постоянными членами СБ поздравили президента с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Участники оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ поздравили главу государства с днем рождения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Конечно", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В четверг президенту России исполнилось 69 лет. Ранее Песков говорил журналистам, что традиции особым образом отмечать день рождения главы государства 7 октября в Кремле нет. По его словам, "президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день".

Песков тогда выразил уверенность, что постоянные члены Совета безопасности РФ "наверняка сегодня воспользуются совещанием, чтобы поздравить президента".

По словам пресс-секретаря, члены Совбеза дарят главе государства подарки при возможности очной встречи, но "сегодня будет по видео-конференц-связи совещание".

Участники совещания

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.