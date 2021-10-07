Путин примет участие в пленарном заседании клуба "Валдай"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", возможно, очно. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Примет [участие в пленарном заседании]. Пока готовим очно", - сказал представитель Кремля.

Как сообщается на сайте дискуссионного клуба, Валдайский форум в этом году состоится в Сочи 18-21 октября. Его тема - "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство". "Заседание подведет итоги очередного года работы Валдайского клуба, а также ознаменует возвращение к полноценной работе - не только содержательной (которая никогда не замирала), но и в плане коммуникаций", - отмечается на сайте. Ожидается, что на площадке заседания соберутся порядка 130 человек из более, чем 40 стран, около 70 из них - представители зарубежных стран.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1 тыс. представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. Участниками конференций клуба "Валдай" были многие политики и главы государств. С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его основания традиционно встречается Путин.