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Депутаты КПРФ избрали Зюганова на пост главы фракции в Госдуме восьмого созыва

Первым заместителем руководителя фракции вновь стал Николай Коломейцев

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер компартии Геннадий Зюганов вновь избран на пост руководителя фракции КПРФ в Госдуме. Соответствующее решение принято на первом заседании фракции в четверг, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Единогласно руководителем фракции КПРФ в Государственной думе выбран Геннадий Андреевич Зюганов", - сказал он журналистам.

Ранее кандидатура Зюганова на эту должность была единогласно поддержана президиумом ЦК КПРФ.

Мельников добавил, что первым заместителем руководителя фракции вновь избран Николай Коломейцев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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