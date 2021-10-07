Захарова анонсировала рабочие поездки Лаврова в Белград, Минск и Нур-Султан

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября в рамках рабочего визита в Белград примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 октября в рамках рабочего визита в Белград глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения по случаю 60-летия данного объединения", - указала дипломат.

Как сообщила Захарова, 14 октября глава МИД РФ примет участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ. "Оно состоится в Минске", - сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Поездка Лаврова в Нур-Султан состоится 12 декабря. Он примет участие во встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Повестка дня заседания предусматривает обсуждение перспектив развития региональной практической кооперации, в том числе в контексте ее встраивания в многовекторную интеграционную работу на общеевразийском пространстве", - сказала Захарова.