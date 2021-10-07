Захарова: РФ ответит на антироссийский выпад в ОЗХО в связи с ситуацией с Навальным

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Москва незамедлительно ответит на антироссийский выпад в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), связанный с так называемым делом Алексея Навального. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш ответ на этот очередной антироссийский выпад последует незамедлительно, - сказала она. - <...> С нашим встречным демаршем и соответствующими ему документами можно будет вскоре ознакомиться на открытой части официального сайта ОЗХО".

Захарова подчеркнула, что все несостыковки в заявлениях Запада о состоянии здоровья Навального указывают на то, что эта история является "примитивной и грубо реализованной спецслужбами ряда стран Запада провокацией, которая была замешана на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы в Госдуму". Она отметила, что ситуация с Навальным "изобилует темными непроясненными моментами, дезинформацией и инсинуациями" на самом высоком уровне со стороны Запада.

Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся дела Навального, проинформировали ранее в американском внешнеполитическом ведомстве. Вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия (КЗХО).

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.