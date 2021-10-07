"Единая Россия" утвердила Володина кандидатом на пост спикера Думы восьмого созыва

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фракция "Единой России" утвердила спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина кандидатом на пост председателя нижней палаты парламента восьмого созыва. Такое решение было принято на организационном заседании фракции в четверг.

Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".

Александра Жукова утвердили кандидатом на пост первого вице-спикера новой Думы. На должности вице-спикеров Госдумы от фракции также утверждены шесть кандидатов: бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол, Сергей Неверов, в предыдущем созыве возглавлявший фракцию единороссов, Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, которые также занимали посты вице-спикеров в Госдуме седьмого созыва.

ЕР проголосовала за кандидатуру врио замсекретаря генсовета партии Владимира Васильева на должность руководителя фракции. По решению фракции, у Васильева будет два первых заместителя: Вячеслав Макаров - по организационной работе, Дмитрий Вяткин - по законотворческой деятельности. Заместителями руководителя фракции также избраны Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич.

Единороссы также выбрали руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции. В Думе восьмого созыва ими станут Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев.

Также утвержден список кандидатов на посты председателей 17 комитетов Госдумы.

Так, бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина фракция предлагает назначить на пост главы комитета по экономической политике, бывшего замминистра обороны Андрея Картаполова - на должность председателя комитета по обороне, а замсекретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина - на должность главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Депутат Ольга Казакова предлагается кандидатом на пост председателя комитета Госдумы по просвещению, Дмитрий Хубезов - на должность главы комитета по охране здоровья.