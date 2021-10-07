Володин назвал Васильева "профессиональным и мудрым политиком"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Владимир Васильев имеет опыт управления как думской фракцией, так и сложным регионом, он профессиональный и мудрый политик. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, комментируя избрание Васильева главой фракции "Единая Россия" в Думе восьмого созыва.

Ранее члены думской фракции единороссов утвердили Васильева на этот пост. Его первыми заместителями были избраны бывший председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутат Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов Дмитрий Вяткин.

"Васильева я знаю давно. Он профессиональный и мудрый политик, имеющий опыт работы и главой фракции, и руководителем сложного многонационального региона", - сказал Володин.

Говоря о первых заместителях Васильева, Володин выразил уверенность в том, что Макаров, который будет отвечать за организационную работу, "серьезно укрепит фракцию". "Вяткин - хороший юрист и опытный депутат. Он, безусловно, справится с курированием во фракции законопроектной деятельности", - добавил Володин.

Кроме того, единороссы утвердили Андрея Исаева заместителем руководителя фракции. "Исаев - опытный политик, ведет повестку Думы в целом. Исаев и Вяткин будут хорошо дополнять друг друга в руководстве фракции", - пояснил Володин.