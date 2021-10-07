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"Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме в количестве 324 депутатов

Глава фракции единороссов Владимир Васильев сообщил, что двое депутатов отказались от своих мандатов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приняла решение о создании фракции в Госдуме восьмого созыва, в нее вошли 324 депутата. Данное решение было принято на организационном собрании фракции в четверг.

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"Предлагается принять решение о создании фракции всероссийской политической партии "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва и утвердить состав фракции в количестве 324 депутатов", - сказал глава фракции единороссов Владимир Васильев.

По его словам, в состав фракции вошли два депутата-самовыдвиженца - Владислав Резник и Леонид Бабашов. Васильев также сообщил, что два избранных депутата от "Единой России" Александр Авдеев и Ольга Баталина написали заявления об отказе от своих мандатов. Авдеев ранее был назначен на должность врио губернатора Владимирской области, а Баталина - первым заместителем министра труда РФ. Их мандаты будут распределены внутри партийного списка кандидатов от единороссов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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