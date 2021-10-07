Турчак анонсировал изменения в "Единой России", связанные с работой комиссий генсовета

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак анонсировал изменение работы партийных институтов, связанных с функционированием комиссий генсовета, которые возглавили лидеры партийного списка на выборах в Госдуму.

Выступая в четверг на организационном собрании фракции единороссов в Госдуме 8-го созыва, он напомнил, что ранее в составе генсовета были образованы пять профильных комиссий, которые возглавили лидеры списка "Единой России", - Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Анна Кузнецова, Денис Проценко, Елена Шмелева. По словам Турчака, эти комиссии "будут играть ключевую роль - от взаимодействия с лидером партии, президентом РФ до мониторинга промежуточных результатов и координации работы всех партийных институтов".

"Эти изменения у нас обязательно произойдут, мы их с вами обсудим и закрепим на предстоящем третьем этапе съезда", - сообщил Турчак. Ранее он допускал, что третий этап съезда "Единой России", на котором будут подведены итоги думских выборов, может пройти в ноябре.

Секретарь генсовета напомнил о ранее принятых решениях, регламентирующих работу фракции "Единой России" в Госдуме. В частности, она обязана руководствоваться "решениями центральных органов партии", предусмотрена ее "ежегодная отчетность перед руководящими органами партии, которые определяют ее стратегию", уточнил Турчак.

Он пояснил, что эти решения "нацелены на повышение качества совместной работы (партии и фракции - прим. ТАСС), это означает и оптимизацию управленческой модели, и развитие новой коммуникационной модели - отчетов фракции перед партией и депутатов перед гражданами, которые доверили [им] представлять свои интересы в Госдуме". "Все это подчинено решению главной задачи, поставленной президентом, - безусловному выполнению всех разделов народной программы, с которой партия шла на выборы", - подчеркнул Турчак.

Он также обратил внимание, что такой подход фактически включает каждого депутата от "Единой России" в продвижение партийной повестки, расширяет круг его задач. "К законодательной функции депутатов добавляются функции политического коммуникатора. По сути, качественно возрастает ответственность за исполнение и партийной программы в целом, и обещаний конкретных политиков, конкретных кандидатов, в том числе и лидеров списка", - пояснил секретарь генсовета. "Это консолидированная ответственность партии перед страной и людьми, обеспечить ее можно только понятной и прозрачной политической централизацией, что и было сделано", - добавил он.

Турчак также отметил, что участие в этой работе "станет показателем эффективности для всех - от руководства партии, руководства фракции до региональных отделений, депутатов законодательных собраний, представительных органов административных центров".

Комиссии генсовета

Во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии "Единая Россия" создала пять профильных комиссий своего генсовета, которые возглавили лидеры списка единороссов на состоявшихся в сентябре выборах в Госдуму. Как пояснял Турчак, они "возглавят работу по тем направлениям, которыми занимались во время избирательной кампании, их работа будет полностью синхронизирована с работой фракции в Госдуме".

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой создания подобных комиссии и предложил лидерам пятерки их возглавить. Главе Минобороны Сергею Шойгу, до выборов выступившему с инициативой строительства в Сибири новых городов, было предложено возглавить комиссию по развитию Восточно-Сибирского региона, главе МИД Сергею Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководителю центра "Сириус" Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, бывшему уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой - комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Кузнецова также будет курировать это направление в качестве вице-спикера Госдумы.