Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Россия предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. Об этом сообщил в четверг ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Сегодня РФ раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран", - отметил он.

"Одновременно мы инициировали встречный запрос", - сказал дипломат и уточнил, что он адресован Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. "Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы, - подчеркнул Шульгин. - Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального".

Технический секретариат ОЗХО откровенно лгал РФ по поводу технического содействия, оказываемого Германии, заявил Шульгин.

"Техсекретариат откровенно нам лгал, - отметил он. - В тот момент, когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике "Шарите" и брали пробы у Навального, высокопоставленные представители организации уверяли нас в том, что они даже не знают, какого содействия хотят немцы от технического секретариата, и что они вообще никаких документов от Германии не получали".

Эти беседы, уточнил Шульгин, проходили 10-11 сентября, в то время как запрос от немецкой стороны был получен ОЗХО 4 сентября.