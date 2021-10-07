Володин заявил, что все представленные в Госдуме партии являются партией власти

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Все прошедшие в Госдуму партии считаются партией власти, их представители наделены одинаковыми возможностями, все они должны нести ответственность перед избирателями. Об этом в четверг заявил спикер Думы седьмого созыва Вячеслав Володин на собрании фракции "Единая Россия" в составе нового созыва.

Володин напомнил, что представители оппозиционных партий возглавили ряд думских комитетов. По словам Володина, таким образом единороссы создают "условия для обсуждения вопросов гражданам, которые проголосовали за другие политические силы". "Это решение в интересах граждан, тех, кто проголосовал, пускай и за небольшую партию, создавшую фракцию меньшинства, но их голос партия большинства учла, услышала, они смогут влиять на принимаемые решения", - добавил он.

"Поэтому когда говорят, что "мы в парламенте, но при этом мы против власти и ни за что не отвечаем", так не бывает. В парламенте все партии являются партией власти. У одних большинство, это "Единая Россия", а у представителей других - меньшинство", - указал Володин. Однако, продолжил политик, "они все во власти, с сегодняшнего дня после выборов они также ответственны перед своими гражданами".

Володин добавил, что у других фракций, их представителей "есть все возможности, они будут заседать в Совете Государственной думы", у них есть посты председателей комитетов.