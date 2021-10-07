Жириновского избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме восьмого созыва

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг избран руководителем фракции либерал-демократов в Госдуме восьмого созыва. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы фракции Александр Дюпин.

"Депутаты восьмого созыва Госдумы от ЛДПР провели первое организационное собрание фракции, на котором избрали свое руководство. Главой фракции станет Владимир Жириновский", - сказал он.

Первым заместителем главы фракции избран Василий Власов, а заместителями - Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.