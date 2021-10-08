Шаманов может перейти в комитет Госдумы по международным делам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов, занимавший пост председателя комитета по обороне в Госдуме седьмого созыва, может перейти на работу в комитет по международным делам в Госдуме восьмого созыва. Об этом ТАСС сообщил источник в нижней палате парламента.

"Шаманов отказался работать на предложенной ему должности первого заместителя главы комитета по обороне. Он перейдет на работу в другой комитет, возможно, по международным делам, главой которого останется Леонид Слуцкий", - сказал собеседник агентства.

12 октября состоится первое пленарное заседание Госдумы нового созыва, где будут утверждены главы всех думских комитетов. Ожидается, что комитет по обороне вместо Шаманова возглавит бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. 5 октября он был уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы. Фракция "Единой России" в Госдуме восьмого созыва на организационном заседании в четверг одобрила кандидатуру Картаполова на должность председателя думского комитета по обороне.