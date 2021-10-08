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Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва

По словам председателя Думы седьмого созыва, он составил 53 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года, при этом если по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, то женщины, напротив, на год моложе. Такие данные журналистам привел председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин.

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Согласно приведенной спикером информации, "средний возраст всех депутатов Госдумы - 53 года, на один год больше, чем в седьмом созыве". Средний возраст мужчин составляет 53,4 года, что на полтора года больше, чем в седьмом созыве. А средний возраст женщин-парламентариев составил 51,8 года, что на год меньше, чем в прошлом созыве.

В новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли 30 лет (в седьмом созыве их было пять). В состав палаты вошли 53 человека в возрасте от 30 до 39 лет (было 56), 115 человек в возрасте от 40 до 49 лет (было 123), 149 человек в возрасте от 50 до 59 лет (было 150) и 126 человек в возрасте 60 лет и старше (было 116).

По данным, которые привел Володин, во фракции "Единая Россия", получившей 324 мандата, 263 (81,2%) мужчины и 61 женщина (18,8%). Средний возраст депутатов-единороссов составил 52,8 года, средний возраст мужчин - 53,1, женщин - 51,4.

Среди 57 депутатов от КПРФ 50 (87,7%) мужчин и семь (12,3%) женщин. Средний возраст фракции составил 56,2 года, средний возраст мужчин - 56,5, женщин - 54,4. В "Справедливой России - За правду" из 27 депутатов 24 (88,9%) мужчины и лишь три (11,1%) женщины. Средний возраст всех депутатов - 59,2 года, средний возраст мужчин - 58,9, женщин - 61,3.

Средний возраст депутатов от ЛДПР чуть больше 48 лет. В этот раз от партии в Госдуму не удалось избраться ни одной женщине. Самой молодой фракцией оказались "Новые люди" - там средний возраст всех депутатов - 37,6 лет. Средний возраст мужчин, которых во фракции десять, - 36,8 лет. Во фракции три женщины, средний возраст которых - 40 лет.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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