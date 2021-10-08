Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средний возраст депутатов Госдумы нового восьмого созыва составил 53 года, при этом если по сравнению с прошлым созывом мужчины оказались старше на 1,5 года, то женщины, напротив, на год моложе. Такие данные журналистам привел председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин.

Согласно приведенной спикером информации, "средний возраст всех депутатов Госдумы - 53 года, на один год больше, чем в седьмом созыве". Средний возраст мужчин составляет 53,4 года, что на полтора года больше, чем в седьмом созыве. А средний возраст женщин-парламентариев составил 51,8 года, что на год меньше, чем в прошлом созыве.

В новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли 30 лет (в седьмом созыве их было пять). В состав палаты вошли 53 человека в возрасте от 30 до 39 лет (было 56), 115 человек в возрасте от 40 до 49 лет (было 123), 149 человек в возрасте от 50 до 59 лет (было 150) и 126 человек в возрасте 60 лет и старше (было 116).

По данным, которые привел Володин, во фракции "Единая Россия", получившей 324 мандата, 263 (81,2%) мужчины и 61 женщина (18,8%). Средний возраст депутатов-единороссов составил 52,8 года, средний возраст мужчин - 53,1, женщин - 51,4.

Среди 57 депутатов от КПРФ 50 (87,7%) мужчин и семь (12,3%) женщин. Средний возраст фракции составил 56,2 года, средний возраст мужчин - 56,5, женщин - 54,4. В "Справедливой России - За правду" из 27 депутатов 24 (88,9%) мужчины и лишь три (11,1%) женщины. Средний возраст всех депутатов - 59,2 года, средний возраст мужчин - 58,9, женщин - 61,3.

Средний возраст депутатов от ЛДПР чуть больше 48 лет. В этот раз от партии в Госдуму не удалось избраться ни одной женщине. Самой молодой фракцией оказались "Новые люди" - там средний возраст всех депутатов - 37,6 лет. Средний возраст мужчин, которых во фракции десять, - 36,8 лет. Во фракции три женщины, средний возраст которых - 40 лет.