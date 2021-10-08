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Отставки и назначения

Белгородский губернатор уволил двух своих заместителей

Вячеслав Гладков не уточнил причины увольнения

ТАСС, 8 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил двух своих заместителей - Валерия Шамаева и Наталию Зубареву. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале.

"Валерий Павлович Шамаев и Наталия Николаевна Зубарева уволены с занимаемых должностей в правительстве Белгородской области", - написал он, не уточнив причины увольнения.

Шамаев возглавлял направление имущественных и земельных отношений.

Ранее местные СМИ сообщали о квартире площадью 149 кв. м, якобы безвозмездно переданной сыну Зубаревой. Стоимость жилплощади, которая ранее находилась в собственности региона, оценивается в 14 млн рублей.

Теги
РоссияОтставки и назначенияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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