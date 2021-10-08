Спикером заксобрания Свердловской области переизбрали Людмилу Бабушкину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Свердловской области нового созыва в пятницу избрали председателем регионального парламента Людмилу Бабушкину, которая занимает этот пост с конца 2011 года. Ее кандидатуру поддержали 48 депутатов из 49 присутствующих.

"Избранным на должность председателя законодательного собрания Свердловской области считается кандидат, набравший половину голосов. Кандидатура Бабушкиной Людмилы Валентиновны набрала необходимое количество голосов, за проголосовали 48 депутатов", - сообщил председательствующий Николай Коробейников.

Кандидатуру Бабушкиной в ходе заседания депутатам предложил губернатор Евгений Куйвашев, отметив, что она эффективно справится с задачами региональной законодательной власти. Бабушкина в свою очередь отметила, что депутаты нынешнего созыва представляют пять политических партий и призвала налаживать взвешенный межпартийный диалог между всеми фракциями.

Бабушкиной 71 год, с 2000 года она работает в законодательных органах власти Свердловской области, в последние два созыва занимала пост председателя областного парламента. На прошедших выборах она победила в одномандатном округе с 47,36% голосов. Представляет партию "Единая Россия".

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в заксобрание региона "Единая Россия" по спискам получила 35,56% голосов, КПРФ - 22,98%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 14,5%, ЛДПР набрала 9,35% голосов, у партии "Новые люди" - 9,19%. По одномандатным округам 23 места заняли представители "Единой России", два от КПРФ. Всего в заксобрании 50 мест, из которых 25 выбираются по спискам и 25 по одномандатным округам.