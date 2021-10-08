Володин заявил, что комитеты Госдумы VIII созыва будут соответствовать профилю министерств

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Структура комитетов Госдумы нового созыва сформирована исходя из профиля министерств и правительственных ведомств, это продиктовано новыми полномочиями парламента. Такое пояснение журналистам дал председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты, исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что "структура Думы будет отличаться от структуры предыдущей". "Поправки к конституции предопределили те решения, которые мы будем обсуждать. У парламента новые полномочия, а значит и ответственность выше", - добавил он, напомнив, что при назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты.

"Возрастает контроль, в том числе и за правоприменительной практикой", - резюмировал Володин.

Ранее глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы нового созыва Александр Жуков сообщил журналистам, что будут созданы 32 комитета. В седьмом созыве Госдумы их было 26.