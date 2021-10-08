Полпред Северной Осетии при президенте РФ Джанаев возглавил правительство республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель Северной Осетии при президенте РФ Борис Джанаев возглавил правительство республики. Его кандидатуру утвердил местный парламент.

"Борис Джанаев утвержден на должность председателя правительства Северной Осетии. Ранее руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло внес его кандидатуру на рассмотрение республиканского парламента", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Северной Осетии.

Глава республики поблагодарил занимавшего должность премьера Таймураза Тускаева и вручил ему медаль "Во Славу Осетии". "Хочу высказать слова благодарности Таймуразу Руслановичу (Тускаеву) за работу. Это его последнее заседание правительства в должности председателя правительства республики. За те 6 месяцев, которые мы совместно работали, он старался добросовестно выполнять все задачи, которые перед ним стояли", - сказал он.