Новым главой Калининграда избран главврач больницы скорой помощи Евгений Любивый

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты городского Совета Калининграда нового созыва в пятницу большинством голосов избрали председателем совета и главой города Евгения Любивого, представляющего партию "Единая Россия".

"По результатам тайного голосования [депутаты] постановили избрать на должность главы городского округа город Калининград Любивого Евгения Дмитриевича", - сказал председатель счетной комиссии заседания Олег Быков. Трансляция ведется на сайте горсовета Калининграда.

Кандидатуру Любивого поддержали 20 участников заседания, против проголосовали пять. За второго кандидата - Сергея Севастьянова, выдвинутого КПРФ, проголосовали пять депутатов, против - 20.

Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года. В 1997 году окончил РГМУ им. Н. И. Пирогова по специальности "Лечебное дело". С 2017 года работает главным врачом городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГБУЗ КО "ГКБСМП"). С 2018 года - главный внештатный специалист - хирург Министерства здравоохранения Калининградской области, координатор проекта "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия" в регионе.

Новый состав горсовета Калининграда из 27 депутатов избран на сентябрьских выборах на 5 лет. Ранее пост его председателя и главы города занимал Андрей Кропоткин, также представляющий "Единую Россию". В сентябре он был избран депутатом Калининградской областной думы.