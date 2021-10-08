Лавров: последние годы в отношениях РФ и ЕС стали "семилеткой упущенных возможностей"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деградация в отношениях России и ЕС стала приобретать хронический характер.
"Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей", - сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Лавров заявил, что Москва призывает ЕС не усугублять еще больше двусторонние отношения и воздерживаться от привнесения в них новых негативных факторов и раздражителей. "Мы понимаем, что нынешняя ситуация зашла слишком далеко и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя. Но мы считаем важным это положение, которое и без того весьма и весьма серьезное, не усугублять и как минимум воздерживаться от привнесения в отношения новых раздражителей и новых негативных факторов, которые будут только подпитывать и наращивать негативную инерцию последних лет", - сказал он.
Также он добавил, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярных и систематических контактов с Евросоюзом по целому ряду сфер, в том числе здравоохранению. Глава дипведомства указал на "общие интересы" сторон по нескольким ключевым направлениям, таким как озеленение климата и экономики, цифровизация, различные научно-технологические направления, где у Москвы и Брюсселя уже есть определенные "заделы".
"Мы заинтересованы в том, чтобы на всех этих направлениях двигаться к восстановлению регулярных, системных контактов, скажем, в том же здравоохранении", - отметил он.
По словам министра, России и Евросоюзу "важно совместно искать новые точки роста", которые помогли бы в постковидный этап вернуть экономики сторон "на устойчивую траекторию". "Мы за прагматичное сотрудничество с учетом реальных потребностей, которые вытекают из задач социально-экономического развития России и, конечно же, из задач дальнейшего развития европейских стран, чей бизнес в этом зале представлен", - добавил Лавров.
Евросоюз не поощряет энергетическое сотрудничество отдельных стран с Россией, что вызывает у Москвы сожаление. "В Брюсселе, в Еврокомиссии энергетическое сотрудничество [России] с конкретными странами Евросоюза, мягко говоря, не поощряется и не поддерживается. Это вызывает у нас сожаление", - сказал Лавров.
Он заявил, что Россия открыта для конструктивного диалога с Евросоюзом, но он должен идти на равных. "Мы неоднократно говорили, что мы открыты для конструктивного диалога по всем без исключения вопросам, но именно равноправного, а не в философии "ученик - учитель" или "ведущий - ведомый", как с нами продолжают разговаривать наши коллеги", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что РФ настроена на развитие многогранных отношений со странами Евразии. "Мы заинтересованы в том, чтобы все страны, все организации, которые на этом огромном континенте расположены, стали частью Евразии еще и в геоэкономическом плане", - отметил он.
Министр добавил, что достичь подобного евразийского партнерства можно "не какими-то искусственно навязанными инициативами, а путем сопряжения естественных, уже предпринимаемых усилий, уже проходящих интеграционных процессов".
Глава дипведомства указал на то, что в нынешней ситуации, когда цена на углеводороды и электроэнергию в странах ЕС резко растет, становится лишь еще более очевидным, что Брюссель и Москва должны более активно и системно сотрудничать в области энергетики.
"Все свои обязательства [перед европейскими странами] "Газпром" выполняет не просто в полном объеме, но даже с превышением, - сказал Лавров. - Мы готовы помогать Европе этот кризис преодолевать, но Европа должна признать и необходимость шагов с ее стороны".
Соединенные Штаты предпринимают попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в энергетической сфере. "Соединенные Штаты прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость", - сказал он.
Министр признал существующую в Европе зависимость от российских поставок. "Но мы тоже зависим в значительной степени о тех, кто этот газ покупает. Это же трубопроводы - их нельзя развернуть", - добавил он.
Лавров также указал на то, что Вашингтон "оказывал сильнейшее давление" на Брюссель. "Особенно при администрации Трампа, которая прямо заставляла отказываться от российского трубопроводного газа, а вместо этого [предлагала] строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа", - отметил он.
Министр иностранных дел сообщил, что Россия выступает против протекционистских ограничительных мер со стороны Евросоюза в отношении других стран.
"Все больше и больше [со стороны ЕС] задействуются ограничительные меры. Мы слышим, это никто не скрывает, что готовятся и новые протекционистские инструменты. Мы убеждены, что это неправильный подход, - отметил он. - Нам важно совместно искать новые точки роста, которые помогли бы постковидному возвращению наших экономик на устойчивую траекторию. Мы за прагматичное сотрудничество, с учетом реальных потребностей, которые вытекают из задач социально-экономического развития России и, конечно, из задач дальнейшего развития европейских стран, чей бизнес в этом зале представлен".
Министр подчеркнул, что вызванный пандемией экономический спад должен способствовать объединению усилий в решении общих задач, однако на деле некоторые пользуются этим периодом, чтобы "ужесточить подходы Евросоюза к отношениям с третьими странами и в торговле, и в экономике, и на различных отраслевых направлениях".
Тем не менее, по словам Лаврова, РФ и ЕС остаются важными экономическими партнерами, это сотрудничество необходимо укреплять. "У нас есть поступательные тенденции, которые, конечно же, наверняка, мы все хотим сохранить. Но для этого важно не только поддерживать контакты, искать совместные проекты, но и избегать создания дополнительных барьеров, избегать политизации торговых и инвестиционных связей, избегать использования методов недобросовестной конкуренции", - добавил министр.