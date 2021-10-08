Лавров: последние годы в отношениях РФ и ЕС стали "семилеткой упущенных возможностей"

"Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей", - сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Лавров заявил, что Москва призывает ЕС не усугублять еще больше двусторонние отношения и воздерживаться от привнесения в них новых негативных факторов и раздражителей. "Мы понимаем, что нынешняя ситуация зашла слишком далеко и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя. Но мы считаем важным это положение, которое и без того весьма и весьма серьезное, не усугублять и как минимум воздерживаться от привнесения в отношения новых раздражителей и новых негативных факторов, которые будут только подпитывать и наращивать негативную инерцию последних лет", - сказал он.

Также он добавил, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярных и систематических контактов с Евросоюзом по целому ряду сфер, в том числе здравоохранению. Глава дипведомства указал на "общие интересы" сторон по нескольким ключевым направлениям, таким как озеленение климата и экономики, цифровизация, различные научно-технологические направления, где у Москвы и Брюсселя уже есть определенные "заделы".

"Мы заинтересованы в том, чтобы на всех этих направлениях двигаться к восстановлению регулярных, системных контактов, скажем, в том же здравоохранении", - отметил он.

По словам министра, России и Евросоюзу "важно совместно искать новые точки роста", которые помогли бы в постковидный этап вернуть экономики сторон "на устойчивую траекторию". "Мы за прагматичное сотрудничество с учетом реальных потребностей, которые вытекают из задач социально-экономического развития России и, конечно же, из задач дальнейшего развития европейских стран, чей бизнес в этом зале представлен", - добавил Лавров.

Евросоюз не поощряет энергетическое сотрудничество отдельных стран с Россией, что вызывает у Москвы сожаление. "В Брюсселе, в Еврокомиссии энергетическое сотрудничество [России] с конкретными странами Евросоюза, мягко говоря, не поощряется и не поддерживается. Это вызывает у нас сожаление", - сказал Лавров.

Он заявил, что Россия открыта для конструктивного диалога с Евросоюзом, но он должен идти на равных. "Мы неоднократно говорили, что мы открыты для конструктивного диалога по всем без исключения вопросам, но именно равноправного, а не в философии "ученик - учитель" или "ведущий - ведомый", как с нами продолжают разговаривать наши коллеги", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что РФ настроена на развитие многогранных отношений со странами Евразии. "Мы заинтересованы в том, чтобы все страны, все организации, которые на этом огромном континенте расположены, стали частью Евразии еще и в геоэкономическом плане", - отметил он.

Министр добавил, что достичь подобного евразийского партнерства можно "не какими-то искусственно навязанными инициативами, а путем сопряжения естественных, уже предпринимаемых усилий, уже проходящих интеграционных процессов".

Глава дипведомства указал на то, что в нынешней ситуации, когда цена на углеводороды и электроэнергию в странах ЕС резко растет, становится лишь еще более очевидным, что Брюссель и Москва должны более активно и системно сотрудничать в области энергетики.