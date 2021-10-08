Лавров сообщил о продвижении диалога с ЕМА по "Спутнику V"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Взаимодействие Москвы с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) по вопросу регистрации российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза продвинулось. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации "Спутника V", и работа у нас уже достаточно продвинулась", - указал глава дипведомства.

По словам министра, стороны сейчас находятся на этапе "постепенной экспертизы". "Важно решать все эти вопросы с регистрацией, с взаимным признанием вакцин на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами, и политики должны, конечно, не мешать, а наоборот - оказывать такому профессиональному диалогу всяческую поддержку", - резюмировал он.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что российская сторона пока не подготовила документы, которые необходимы для признания ковид-сертификатов.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения EMA для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.