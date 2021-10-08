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Песков заявил, что Путин и Кисида не обсуждали график контактов

Пресс-секретарь президента отметил, что обе стороны заинтересованы в продолжении диалога

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и новый премьер Японии Фумио Кисида пока не обсуждали график личных контактов, но обе стороны заинтересованы в продолжении диалога, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях", - отметил представитель Кремля, говоря о первом телефонном разговоре Путина и Кисиды. Песков заметил при этом, что "сейчас все делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию".

Отвечая на вопрос о планах на личную встречу руководителей двух стран, пресс-секретарь сказал, что "они не могли прямо вчера сформулировать график этих контактов". "Но заинтересованность была подтверждена на высшем уровне. Это главное", - уверен представитель Кремля.

Обе палаты японского парламента 4 октября большинством голосов избрали Фумио Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Во время первого разговора, 7 октября, Путин поздравил его со вступлением в должность, японский премьер поздравил российского лидера с днем рождения.

Как ранее говорил Песков, во время множества телефонных разговоров в четверг президент РФ обсуждал с коллегами из других стран различные важные вопросы. Кисида сообщил, что во время беседы с Путиным стороны подтвердили намерение вести переговоры по мирному договору. Также японский премьер выступил за всестороннее развитие отношений Токио и Москвы.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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