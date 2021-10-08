Алексей Спасский покинул пост главы Красногорска по собственному желанию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Глава городского округа Красногорск Алексей Спасский досрочно покинул пост главы муниципалитета по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

"Совет депутатов г. о. Красногорск утвердил отставку руководителя муниципалитета на внеочередном заседании в пятницу, 8 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия главы Красногорска возложены на первого замглавы городского округа Всеволода Волосевича.

"Не скрою, решение было непростым. Но уверен, что при поддержке руководства Подмосковья городской округ Красногорск продолжит динамично развиваться. Благодарю коллег, единомышленников и всех неравнодушных жителей за совместную работу, продуктивный диалог и деятельное участие, от всей души желаю округу процветания", - приводятся в сообщении слова Спасского.

Как пояснили в главном управлении территориальной политики региона, Спасский покинул пост по собственному желанию. Он занимал должность главы Красногорска с марта 2021 года.