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Отношения России и НАТО
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Песков заявил, что Россия реализует ответные меры в отношении НАТО

Альянс ранее объявил о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек до конца октября и отзыве аккредитации у восьми дипломатов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО в отношении России. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что альянс сокращает возможности для диалога.

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"Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "пока о сотрудничестве [РФ и НАТО] говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет". "Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают", - констатировал Песков.

В среду было объявлено о решении НАТО сократить численность миссии России при организации с 20 до 10 человек до конца октября и отозвать аккредитации у восьми дипломатов.

"НАТО - это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия, это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность", - отметил представитель Кремля. "Так мы его и воспринимаем, и это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока", - указал пресс-секретарь президента РФ.

Теги
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