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Путин проведет встречу с Нечаевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такая беседа может состояться в ближайшие недели

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с Алексеем Нечаевым - председателем прошедшей в Госдуму партии "Новые люди", рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Пока в графике нет [такой встречи], но наверняка появится, - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. - Она [встреча] будет".

Песков добавил, что такая беседа может состояться в ближайшие недели. При этом он не уточнил, когда конкретно пройдет мероприятие.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНечаев, Алексей Геннадьевич
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