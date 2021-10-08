Путин проведет встречу с Нечаевым

"Пока в графике нет [такой встречи], но наверняка появится, - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. - Она [встреча] будет".

Песков добавил, что такая беседа может состояться в ближайшие недели. При этом он не уточнил, когда конкретно пройдет мероприятие.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.