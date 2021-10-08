Песков: формат участия Путина в предстоящих саммитах зависит от ситуации с пандемией

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Формат участия президента РФ Владимира Путина в международных саммитах и встречах в предстоящие недели будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли российский лидер, в частности, участие в Каспийском саммите в Ашхабаде или Восточноазиатском саммите в Брунее в конце октября.

"Действительно, в предстоящие несколько недель график многосторонних международных контактов весьма и весьма насыщен, все страны внимательно следят, как развивается эпидемиологическая ситуация, и уже по ходу ее развития формулируют формат своего участия. Так же будем поступать и мы, будем вас информировать [о принятых решениях]", - сказал Песков.