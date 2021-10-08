Лавров: Россия не может положиться на ЕС, который может в любой момент ввести санкции

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия в экономических вопросах не может полагаться на Евросоюз, так как он может в любой момент ввести против нее санкции. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Мы поняли, что полагаться в стратегических областях экономики, в военной промышленности, на поставки технологий и компонентов из стран, которые могут вот так против нас ввести санкции в одночасье, - это просто непозволительно для такой державы, как РФ", - сказал он.

Лавров напомнил, что до этого у России и ЕС были совместные производства, в том числе военной техники, с Украиной, странами ЕС. "Была такая кооперация, сейчас это у нас уходит в историю. Были бы готовы вернуться, но нет гарантий, что на очередном этапе, когда русофобам в ЕС захочется нас наказать, они не потребуют новых санкций".