Посольство России назвало несуразным выпадом высказывания литовского политика о Крыме

В нем, в частности, указывается, что свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией на основе свободного волеизъявления его жителей до сих пор не дает покоя нынешним и бывшим политикам Литвы. "Очередным несуразным выпадом отличился экс-председатель Верховного Совета Литовской ССР Ландсбергис, - говорится в тексте. - Он упорно продолжает бредить фантастическими сценариями возвращения российского полуострова путем "распада России". Диппредставительство подчеркнуло, что подвергать сомнениям исторический выбор крымчан бесперспективно.

Как ранее отметил глава Крыма Сергей Аксенов, высказывание Ландсбергиса о возможности возвращения полуострова в состав Украины носит характер патологической русофобии. "Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он мог это сделать, заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть, - написал Аксенов в четверг в своем телеграм-канале. - <...> Вместо того чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны".

В настоящее время Ландсбергис не занимает никаких постов в правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" и властных структурах. Тем не менее он является одним из наиболее заметных политиков страны и носит символический титул "патриарха консерваторов".