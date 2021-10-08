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Черногория официально уведомила посольство России о задержании Чуяна и Исмаилова

В пресс-службе Генпрокуратуры ранее сообщили, что идет подготовка запроса о выдаче Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Черногорские органы власти официально уведомили российскую сторону о задержании в республике предпринимателей Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Подгорице в пятницу.

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"Компетентные органы Черногории официальной нотой уведомили посольство России в Подгорице о задержании Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова", - сообщили в российском посольстве.

Ранее, 1 октября, правоохранители Черногории задержали бывшего главы Росалкогольрегулирования Чуяна и бывшего директора московского Черкизовского рынка предпринимателя Исмаилова. В настоящий момент, согласно установленной процедуре, о задержании уведомили российское диппредставительство.

Как сообщили ранее в пресс-службе Генпрокуратуры, сейчас организована подготовка запроса о выдаче Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия, похищении человека - певца Авраама Руссо.

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