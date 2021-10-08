Железноводск и Брест станут побратимами

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Город-курорт Железноводск (Ставропольский край) и Брест (Белоруссия) установят дружественные связи в области исторической памяти, экономического и культурного сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Железноводска.

"Белорусский Брест и Железноводск поддержали идею установления развития дружественных связей в области исторической памяти, экономического, культурного сотрудничества, образования, медицины, защиты окружающей среды. Движение городов-побратимов за многие годы стало хорошим примером эффективности народной открытой дипломатии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что побратимские отношения станут основой для сотрудничества, укрепления деловых и гуманитарных связей, обмена опытом муниципального управления между городами.

"Брест - это город героической славы и памяти подвига наших отцов и дедов. А Железноводск - это город-курорт, который во время первой и второй мировых войн был городом-госпиталем, вернувшим на фронт более 80% раненых офицеров и солдат. Общая история единого народа, общая история некогда единой великой страны, желание показать, как мы живем, и знакомиться с достижениями наших побратимов стала основой для установления побратимских связей между Железноводском и Брестом", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.