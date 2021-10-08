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Три сотрудника дипмиссии США подозреваются в краже вещей у россиянина

МИД России направил в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности
Здание МИД РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российская сторона направила в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в МИД РФ.

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"В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина", - отметили в МИД.

"В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России", - добавили в министерстве.

Других сведений о ситуации дипведомство не привело.

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