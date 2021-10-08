Спикер нижегородского заксобрания Люлин избран координатором Ассоциации законодателей ПФО

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин избран в пятницу координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). Решение было принято на заседании ассоциации, которое прошло в Пензе, передает корреспондент ТАСС.

Люлин сменил на посту координатора ассоциации, спикера Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина.

"Координатор избирается на два года. В связи с истечением срока [моих] полномочий, предлагаю на ваше рассмотрение для избрания координатором ассоциации кандидатуру председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Борисовича Люлина. <…> [Решение] принимается единогласно", - сказал Лидин на заседании.

По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Люлин имеет богатый опыт парламентской деятельности. "С мая 2003 года по март 2005 года он также имел опыт координации Ассоциации законодателей", - отметил Комаров.

В октябре 2021 года Люлин был вновь избран спикером Заксобрания Нижегородской области. Этот пост он уже занимал в 2002-2007 годах, позже перешел на работу в правительство региона, где работал в должностях вице-губернатора, первого зампредседателя правительства Нижегородской области, первого замгубернатора области. В октябре 2020 года, после победы на довыборах депутатов регионального парламент, был избран спикером законодательного собрания шестого созыва.

В Ассоциацию законодателей субъектов ПФО входят главы законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа. Ассоциация создана для выработки предложений по федеральному законодательству и проектам федеральных законов.