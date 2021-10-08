Калашников: смена спикера Верховной рады вряд ли скажется на ее контактах с Госдумой

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Избрание Руслана Стефанчука новым спикером Верховной рады Украины вряд ли изменит что-то в плане ее контактов с Госдумой. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, заметив, что попробует поговорить со Стефанчуком.

"К сожалению, вряд ли это изменит что-то, хотя какие-то шансы, может, и сохраняются", - сказал депутат.

Калашников сказал, что в 2019 году в ходе европейской конференции председателей парламентов, проходившей в Страсбурге под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы, он предлагал бывшему тогда спикером Верховной рады Дмитрию Разумкову пообщаться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Но, к сожалению, я не дождался от него [реакции]", - сказал депутат.

Глава комитета добавил, что ему сложно прогнозировать, как будет вести себя в данном направлении Стефанчук. "Я попытаюсь с ним связаться, поговорить. Я точно попробую", - сказал Калашников.

Стефанчук, который ранее занимал пост первого вице-спикера Верховной рады, избран председателем украинского парламента. Такое решение на заседании Рады в пятницу было поддержано 261 депутатом. Стефанчук заменит на посту спикера Разумкова, которого в четверг Рада отправила в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснил желание парламентариев сменить спикера разногласиями между Разумковым и партией, касающимися закона об олигархах и санкционной политики.