Новый посол Италии вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко принял вновь назначенного посла Италии в Москве Джорджо Стараче, который вручил ему копии верительных грамот.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-итальянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также ключевые международные проблемы. Затрагивались вопросы "двадцатки" с учетом председательства Италии в этом формате", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, с обеих сторон была выражена заинтересованность в расширении и укреплении двусторонних связей, опирающихся на традиции дружбы и добрососедства.

Стараче сменил на этому посту Паскуале Террачано, который возглавлял дипмиссию Италии в Москве с 2018 года.

Джорджо Стараче родился в Витербо (Италия) 23 февраля 1959 года. На дипломатической службе с 1985 года. Работал советником при постоянном представительстве Италии при ООН в Нью-Йорке, в посольствах в Гватемале, Индии, Китае, а также был послом Италии в Абу-Даби (ОАЭ) и в Японии.