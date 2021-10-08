Лавров заявил, что МИД РФ работает над обновлением Концепции внешней политики России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей заявил, что Москва занимается в настоящее время обновлением Концепции внешней политики России и пожелал молодым дипломатам внести свой вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии РФ. Об этом он заявил на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

По словам Лаврова, новоиспеченным дипломатам предстоит трудиться на ответственном этапе российской и мировой истории, так как ситуация в мире проще не становится. "Это только добавляет азарта, честно скажу. Заставляет мыслить креативно, всегда имея в качестве главной задачи выполнение основного предназначения нашей внешней политики - обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны. Это магистральное содержание Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2016 году президентом Владимиром Путиным", - сказал он.

"Время бежит быстро. Сейчас занимаемся обновлением этого стратегического документа. Не сомневаюсь, что каждый на своем участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование наших общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе", - отметил министр.

Лавров также поздравил выпускников с успешным завершением учебы. "Знаю, что большинство здесь отличники, люди, прошедшие серьезный конкурсный отбор, многие с редкими иностранными языками, в том числе восточными. На нынешнем этапе это важно, - сказал он. - Чувствую всем сердцем, что вы пришли в дружный "дом", который сохраняет преемственность, всегда стремится обеспечить наставничество в самом хорошем, незабюрократизированном смысле".

На встрече присутствовали руководители Совета молодых дипломатов, Совета ветеранов, Центра истории российской дипломатической службы, ректор Дипломатической Академии МИД России, представители общественных организаций. "Мы все живем одной семьей, что не отменяет требовательности к тем обязанностям, которые каждый из нас выполняет", - добавил министр.

"Желаю начинать писать свои "записки", которые будут помогать развивать нашу внешнюю политику на соответствующих направлениях. Но с таким прицелом, чтобы они, в конечном итоге, оказались в Центре истории российской дипслужбы. Постарайтесь! Желаю самых больших успехов! Со многими из вас будем сталкиваться по работе", - заключил Лавров.