МИД РФ подтвердил договоренность о приезде замгоссекретаря США Нуланд в Россию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. МИД РФ в субботу подтвердил договоренность о поездке в период 11-13 октября заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву по просьбе американской стороны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - говорится в сообщении.

Захарова добавила, что в Москве запланированы переговоры замгоссекретаря в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах.

Как сообщила в пятницу пресс-служба американского Госдепартамента, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. После российской столицы Нуланд 14 октября посетит Бейрут и 15 октября - Лондон.

В конце сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос о выдаче въездной визы в Россию Нуланд на тот момент прорабатывался. 25 сентября, отвечая на вопрос о возможном визите замгоссекретаря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Госдеп США готовят целый ряд контактов.