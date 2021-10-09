Данные экзитпола подтвердили победу движения премьера Бабиша на выборах в Чехии

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, победило на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного социологическим агентством СТЕМ, сообщил журналистам его директор Мартин Бухтик.

"АНО получило 27,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах в Палату депутатов", - отметил он.

В нижнюю палату также прошла партийная коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09" (26,44% голосов). Леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" набрали 15,01%. Преодолеть установленный законом барьер в 5% и провести своих представителей в парламент смогла еще партия "Свобода и прямая демократия" (10,01%).