{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Данные экзитпола подтвердили победу движения премьера Бабиша на выборах в Чехии

Центристское политическое движение АНО получило 27,8% голосов избирателей

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, победило на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного социологическим агентством СТЕМ, сообщил журналистам его директор Мартин Бухтик.

"АНО получило 27,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах в Палату депутатов", - отметил он.

В нижнюю палату также прошла партийная коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09" (26,44% голосов). Леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" набрали 15,01%. Преодолеть установленный законом барьер в 5% и провести своих представителей в парламент смогла еще партия "Свобода и прямая демократия" (10,01%).

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
Ему было 88 лет
Читать полностью