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Захарова: сотрудники посольства США, подозреваемые в краже, решили покинуть Россию

Официальный представитель МИД РФ отметила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, выбрали вариант покинуть территорию России. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"

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"Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству. Было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны, - сказала она. - Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом".

Захарова добавила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули. "Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало", - отметила дипломат.

В пятницу глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейским удалось установить троих подозреваемых в совершении преступления, ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

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