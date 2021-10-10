Эксперт считает, что Курц продолжит определять политику правительства Австрии

ВЕНА, 10 октября. /ТАСС/. Решивший оставить пост канцлера Австрии Себастьян Курц продолжит в качестве лидера консервативной Австрийской народной партии (АНП) диктовать работу правительства страны. Приход его соратника и главы МИД Александера Шалленберга на пост канцлера не означает смены власти в республике. Такое мнение выразил в воскресенье корреспонденту ТАСС австрийский политолог, эксперт по российской политике и профессор Университета Инсбрука в области международных отношений Герхард Манготт.

"Работу правительства продолжит определять Себастьян Курц. Курц в качестве председателя фракции [Австрийской народной партии в парламенте] протокольно будет ниже Шалленберга. Эта рокировка служит только для успокоения умов, а не является сменой власти", - прокомментировал Манготт в ответ на вопрос, останется ли Курц ключевой фигурой для работы правительства Австрии.

Австрийский профессор также не ожидает проведения новых парламентских выборов в республике в результате ухода Курца с поста канцлера. "АНП и "Зеленые" хотят сохранить коалицию. Новые выборы были бы непопулярны среди населения и вредны для страны", - считает Манготт.

По его словам, Курц, конечно, сейчас не вернется напрямую на работу в ведомство федерального канцлера. "Но если он сможет снять с себя уголовные обвинения, он пойдет на новые выборы, чтобы с триумфом на выборах вернуться на пост канцлера", - подчеркнул профессор.

Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост. Он предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить Шалленберга новым главой правительства. Сам Курц останется лидером консервативной АНП и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Вице-канцлер и лидер "Зеленых" Вернер Коглер приветствовал решение Курца. Он заявил, что работа коалиционного правительства будет продолжена с приходом Шалленберга на пост канцлера. В воскресенье Коглер и Шалленберг проведут рабочую встречу и обсудят дальнейшие действия.