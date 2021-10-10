Глава МИД Сербии прокомментировал участие Лаврова в заседании Движения неприсоединения

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова придает особый вес и значение предстоящему юбилейному заседанию высокого уровня Движения неприсоединения (ДН) в Белграде по случаю 60-летия организации 11-12 октября. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Сербии Никола Селакович.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров будет одним из участников, Россия с июля 2021 года является наблюдателем в рамках Движения неприсоединения, а его визит, учитывая его плотное расписание, для нас значит много - он дуайен мировой дипломатии, чье имя, действительно, дополнительно усиливает характер и уровень этого саммита. Уверен, многие из наших коллег попросят о двусторонней встрече с ним, особенно в этот момент, имея в виду кризис, в котором находятся Европа и мир, кризис энергетики, а не только пандемии. Визит министра Лаврова, действительно, придает особую ноту нашему мероприятию", - сообщил министр в эфире национального телевидения.

Селакович выразил надежду, что форум обновит и освежит идеалы, на которых 60 лет назад было создано Движение неприсоединения. "Тогда страны с разных континентов воспротивились поляризации в мире и создали движение, защищающее независимую, самостоятельную политику и позицию. Это отказ от присоединения к одной из сторон и стремление сотрудничать со всеми. Неважно, что мы думаем о внутренней политике Иосипа Броз Тито, во внешнеполитическом плане он был настоящим гением XX века", - заявил сербский министр, отметив, что Сербия в настоящий момент сохраняет статус наблюдателя в ДН.

Юбилей движения

"Это один из крупнейших форумов такого типа в Европе и мире в 2021 году, когда мы все еще пытаемся консолидироваться в условиях пандемии. Белград в соответствии со своими традициями гостеприимства примет своих гостей и братьев из 105 стран мира, а также представителей 11 международных организаций. Всего в форуме примут участие 555 участников, в организации мероприятия участвуют свыше 6 тыс. человек. На мероприятие соберутся президент Ганы, премьер-министр Алжира, 43 министра иностранных дел", - заявил Селакович.

По данным МИД Сербии, в воскресенье министр иностранных дел республики проведет встречи с представителями Камбоджи, Ирака, Непала, Судана, Кувейта, Индонезии, Ганы. В предстоящие дни десятки встреч также проведут президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Ана Брнабич.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.