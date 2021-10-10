Эксперт: отношения Австрии и России не изменятся с приходом Шалленберга на пост канцлера

ВЕНА, 10 октября. /ТАСС/. Суть отношений Австрии и России не претерпит изменений с приходом на пост канцлера республики действующего главы МИД Александера Шалленберга, но тональность заявлений может стать грубее. Такое мнение высказал в воскресенье корреспонденту ТАСС австрийский политолог, эксперт по российской политике и профессор Университета Инсбрука в области международных отношений Герхард Манготт.

"Шалленберг считается убежденным трансатлантиком [сторонником трансатлантических отношений], и совсем недавно во время визита [в Вену министра иностранных дел России Сергея] Лаврова он публично резко критиковал Россию. Разговорный тон, наверное, может стать немного грубее. Но в сущности отношения между двумя странами не изменятся. Однако нужно иметь в виду, что отношения между Австрией и Россией в последнее время охладились даже при [Себастьяне] Курце", - отметил Манготт в ответ на вопрос, следует ли ожидать изменений взаимодействия России и Австрии с приходом Шалленберга в канцлеры.

Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить свой пост. Он предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего близкого соратника и главу МИД Александера Шалленберга новым главой правительства. Сам Курц останется лидером консервативной АНП и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Вице-канцлер и лидер "Зеленых" (младший партнер по правительственной коалиции) Вернер Коглер приветствовал решение Курца. Он заявил, что работа коалиционного правительства будет продолжена с приходом Шалленберга на пост канцлера. В воскресенье Коглер и Шалленберг уже провели рабочую встречу. Шалленберг также должен встретиться с президентом Александером Ван дер Белленом.