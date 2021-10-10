Омского депутата горсовета, которого задерживали на выборах, исключили из КПРФ

ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Омское отделение КПРФ исключило депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко, который 17 сентября был задержан на избирательном участке за неповиновение полиции и арестован на 10 суток. Об этом сам Петренко сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Кировском райкоме прошло заседание, на котором меня исключили из партии", - написал депутат.

В пресс-службе Омского отделения КПРФ ТАСС сообщили, что официальный комментарий будет предоставлен только в понедельник.

17 сентября Петренко был задержан на избирательном участке №307 в Омске за неповиновение требованиям полиции. На видео, опубликованном в Telegram-канале депутата, полицейские после жалобы председателя участковой избирательной комиссии потребовали от него прекратить видеосъемку, аргументируя это тем, что он не является наблюдателем или представителем прессы. Сам Петренко тогда отметил, что неповиновение заключалось в отказе выключить камеру. Позднее Советский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Одновременно с выборами в Госдуму в Омской области в единый день голосования 19 сентября прошли выборы депутатов заксобрания Омской области седьмого созыва. По данным омского избиркома, на выборах серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. Явка на выборах составила около 42%.