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Санкции в отношении России

Захарова: США исключили часть россиян из санкционных списков при подготовке визита Нуланд

По словам официального представителя МИД РФ, визит заместителя госсекретаря по политическим делам в Москву был желанием американской стороны
Здание МИД РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Некоторые российские представители были исключены США из санкционных списков в обмен на согласие российской стороны на визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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По словам Захаровой, визит Нуланд в Москву был желанием американской стороны. "Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей - международников в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", - указала дипломат.

"Да, конечно. Вы разве сомневались в общественной дипломатии? - сказала она, отвечая на вопрос, означает ли это, что США сняли ограничения с российских представителей. - Мне кажется, что этот подход наши западные партнеры должны анализировать и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив. Мы можем отвечать позитивом на позитив, и делаем всегда выбор в пользу второго".

Ранее в Госдепе сообщили, что Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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