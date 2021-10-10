Захарова: США исключили часть россиян из санкционных списков при подготовке визита Нуланд

ТАСС, 10 октября. Некоторые российские представители были исключены США из санкционных списков в обмен на согласие российской стороны на визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия-1 ".

По словам Захаровой, визит Нуланд в Москву был желанием американской стороны. "Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей - международников в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", - указала дипломат.

"Да, конечно. Вы разве сомневались в общественной дипломатии? - сказала она, отвечая на вопрос, означает ли это, что США сняли ограничения с российских представителей. - Мне кажется, что этот подход наши западные партнеры должны анализировать и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив. Мы можем отвечать позитивом на позитив, и делаем всегда выбор в пользу второго".

Ранее в Госдепе сообщили, что Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит двусторонние, региональные и глобальные вопросы.