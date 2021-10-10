Песков: выступление Путина на Российской энергетической неделе будет очень важным

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на Российской энергетической неделе, пленарное заседание которой запланировано на 13 октября, будет содержательным и очень важным. Такой прогноз, отвечая на вопрос ТАСС, дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что Путин примет участие в пленарном заседании форума.

"Будет содержательное и очень важное выступление, а затем панельная дискуссия", - отметил Песков.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2021 году конференция пройдет в московском "Манеже" 13-15 октября. Как указано на сайте форума, его пленарное заседание планируется на среду, 13 октября.

Теме энергетики было посвящено совещание, которое президент РФ провел 6 октября. Путин на нем, в частности, поставил задачу при решении вопросов развития топливно-энергетического комплекса России "заглянуть за горизонт" двух-трех десятилетий, а также подчеркнул, что эти решения должны учитывать национальные интересы и потребности граждан. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация в энергетическом сектора, в том числе ажиотаж на газовом рынке в Европе.