Захарова: участники AUKUS не дали ни одного четкого ответа на вопросы мирового сообщества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Участники нового трехстороннего партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) до сих пор не представили ни одного четкого тезиса на вопросы, интересующие международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"Они должны ответить на базовые вопросы, которые интересуют не только страны, в отношении которых меняется эта структура, то есть страны, которые непосредственно будут вовлечены в активность этой тройки. Это все мировое сообщество и это МАГАТЭ, которое не получило на сегодняшний день ни одного четкого тезиса, которые их интересуют", - сказала она.

По словам Захаровой, в отношении новой диспозиции сил с этим тройственным союзом, который не может охарактеризовать даже никто из участников, остается большое количество вопросов. "Что они имеют в виду, кто будет строить эти субмарины? Будут ли они поставляться или собираться там, на месте? Что с этими ядерными двигателями? Где будет топливо браться? Куда оно будет передаваться? Этого никто не понимает, включая МАГАТЭ. И они не отвечают на вопросы", - добавила дипломат.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.