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Шалленберг будет назначен канцлером Австрии 11 октября

Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета

ВЕНА, 10 октября. /ТАСС/. Действующий глава МИД Австрии Александер Шалленберг будет приведен к присяге на должность канцлера республики в понедельник, 11 октября. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия австрийского президента.

"Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в понедельник <...> произведет назначение и приведение к присяге федерального канцлера Александера Шалленберга", - говорится в заявлении канцелярии президента.

Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить пост канцлера Австрии. Он предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего близкого соратника и главу МИД Александера Шалленберга новым главой правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Вице-канцлер и лидер "Зеленых" (младший партнер по правительственной коалиции) Вернер Коглер приветствовал решение Курца. Он заявил, что работа коалиционного правительства будет продолжена с приходом Шалленберга на пост канцлера.

Теги
АвстрияКурц, Себастьян
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