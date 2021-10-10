Захарова: в основе планов AUKUS по атомным подлодкам могут лежать сиюминутные интересы

ТАСС, 10 октября. Соглашение AUKUS, позволяющее Австралии создать флот атомных подводных лодок, не учитывает долгосрочных последствий увеличения ядерного потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона и может быть направлено на удовлетворение внутриполитических сиюминутных интересов стран, входящих в новый альянс. Такое мнение в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Регион вокруг Австралии, то, что раньше называли АТР [Азиатско-Тихоокеанский регион] в широком смысле слова, теперь переиначивают, называют тихоокеанским партнерством, пытаются полностью изменить карту баланса сил и интересов. Перспективы наводнения этого региона ядерными субмаринами - кто просчитывал последствия?" - отметила Захарова. "Никто не думает, начиная новую интригу, о том, что в основе ее лежат только сиюминутные интересы, чтобы отвлечь внимание внутреннего, своего населения в США и в Британии вот таким маневрированием", - указала официальный представитель МИД РФ.

Захарова не исключила, что, возможно, действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечают интересам Демократической партии, которая таким образом рассчитывает "получить козырь в разговоре с республиканцами, которые говорят, что демократы теряют позицию за позицией". "Возможно, это игра с внутренним военно-промышленным лобби, нужно что-то кинуть, что-то такое предложить интересненькое. Но это сиюминутные интересы, а есть еще долгосрочные и среднесрочные. Кто о них думает?" - отметила дипломат.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках соглашения Канберра, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией.