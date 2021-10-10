Захарова заявила, что Запад слишком увлекся интригами против России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в основе кризисных явлений в Европе, в том числе энергетического кризиса, лежит то, что западные коллеги слишком сильно увлеклись интригами против России, и им пора уже это признать.

"Может быть, наконец, наши западные коллеги смогут сами, без нашей подсказки, честно сказать, что они просто слишком увлеклись интригами", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По словам Захаровой, тем многочисленным аналитическим институтам, созданным странами НАТО и ЕС для противодействия России, следовало бы сейчас "сесть и подумать о том, что же стало причиной их кризиса". "Тогда нужно будет прийти к основе того, что происходит у них в течение последнего десятилетия точно. А это - придумывание мифических угроз со стороны России и непонимание тех рисков, с которыми они сталкиваются во всех сферах жизни. Это касается международного терроризма, миграционной политики, авантюрных действий по вмешательству во внутренние дела, энергетической сферы", - подчеркнула она.

"В основе всего глупая политическая интрига, в основе которой не находятся некие научные разработки. Интриги в международных делах - это так всегда было, но ведь они должны основываться на понимании фактуры", - добавила Захарова.

В среду сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а в четверг снижение продолжилось ниже отметки в $1 000 за 1 тыс. куб. м газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.